В Туркменистане создана служба кибербезопасности

10 сентября 2019 13:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В структуре агентства «Туркменарагатнашык» (Туркментелеком) при министерстве промышленности и коммуникации Туркменистана создана служба кибербезопасности, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

В информации сказано, что деятельность «Туркменарагатнашык" охватывает большой спектр направлений, в том числе проработку законодательной поддержки регулирования и расширения национального сетевого пространства, спектра интернет-услуг.

Разработан проект порядка регистрации и условий оплаты доменных наименований на национальном домене высокого уровня «.tm»., проводится работа по согласованию с соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами. Наряду с этим, ведётся подготовка кадров для обслуживания цифровых сетей, в том числе в политехнической средней профессиональной школе, где введены специальности по направлениям: логистическая операционная деятельность; информационная безопасность телекоммуникационных систем; компьютерные сети.

Напомним, что на днях президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил проект закона о кибербезопасности. На заседании правительства, глава государства подчеркнул своевременность и востребованность принятия данного закона для защиты суверенитета, интересов страны, предотвращения угроз сетевой безопасности, а также обеспечения общественного порядка, законных прав и интересов организаций и граждан. Ранее сообщалось, что специалисты местной компании Turkmen Tranzit занимаются вопросами кибербезопасности. Компания имеет сертификаты «Check Point Security Administrator R80», WAPPLES Basicот. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела недавно в Ашхабаде семинар на тему: "Кибербезопасность в контексте региональной и международной безопасности, использование интернета в террористических целях и киберпреступность".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан поставляет Узбекистану и Казахстану газобетонные блоки
Энергетика 12:59
Туркменистан продлил тендер по оснащению промобъектов средствами охраны
Тендеры 12:58
Сингапур изучает перспективы сотрудничества с нефтегазовыми госконцернами Туркменистана
Энергетика 12:52
Туркменистан продлил тендер по составлению ТЭО для железнодорожного пути
Тендеры 12:51
Туркменистан продлил тендер по ремонту газотурбинных двигателей
Тендеры 12:43
Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Азербайджаном
Туркменистан 12:21
Лента новостей
«Красный мост» после реконструкции (ФОТО)
Общество 13:56
Товарооборот Турции с Узбекистаном вырос почти на $70 млн
Турция 13:54
Строительные работы на "Азеркимья" завершены почти на 77%
Бизнес 13:51
В Баку подорожала аренда жилья
Общество 13:45
Кыргызстанцы смогут находиться в Литве без визы 90 дней
Кыргызстан 13:45
Действия США по создание зоны безопасности в Сирии не удовлетворяют Анкару – МИД Турции
Турция 13:41
Нетаньяху планирует посетить Сочи с визитом 12 сентября
Израиль 13:36
В день Ашура в Азербайджане в донорской акции приняли участие уже более 3500 человек
Общество 13:36
Узбекистан намерен увеличить экспорт текстиля до $2 млрд по итогам года
Бизнес 13:26