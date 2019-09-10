В Туркменистане создана служба кибербезопасности

АШХАБАД/Trend/ - В структуре агентства «Туркменарагатнашык» (Туркментелеком) при министерстве промышленности и коммуникации Туркменистана создана служба кибербезопасности, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

В информации сказано, что деятельность «Туркменарагатнашык" охватывает большой спектр направлений, в том числе проработку законодательной поддержки регулирования и расширения национального сетевого пространства, спектра интернет-услуг.

Разработан проект порядка регистрации и условий оплаты доменных наименований на национальном домене высокого уровня «.tm»., проводится работа по согласованию с соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами. Наряду с этим, ведётся подготовка кадров для обслуживания цифровых сетей, в том числе в политехнической средней профессиональной школе, где введены специальности по направлениям: логистическая операционная деятельность; информационная безопасность телекоммуникационных систем; компьютерные сети.

Напомним, что на днях президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил проект закона о кибербезопасности. На заседании правительства, глава государства подчеркнул своевременность и востребованность принятия данного закона для защиты суверенитета, интересов страны, предотвращения угроз сетевой безопасности, а также обеспечения общественного порядка, законных прав и интересов организаций и граждан. Ранее сообщалось, что специалисты местной компании Turkmen Tranzit занимаются вопросами кибербезопасности. Компания имеет сертификаты «Check Point Security Administrator R80», WAPPLES Basicот. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела недавно в Ашхабаде семинар на тему: "Кибербезопасность в контексте региональной и международной безопасности, использование интернета в террористических целях и киберпреступность".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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