Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)

18 сентября 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) превращает страны региона в важный транспортно-логистический центр евразийского пространства.

Об этом председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов сказал во время встречи с делегацией во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой, сообщает в среду Trend со ссылкой на АЖД.

В ходе встречи Гурбанов рассказал о сотрудничестве между железными дорогами Азербайджана и Грузии, транспортно-логистических возможностях Азербайджана, реформах, проводимых на железной дороге, проинформировал о железнодорожном коридоре БТК, транспортных маршрутах Север-Юг, Юг-Запад, Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), подчеркнув, что усиление работы международных коридоров направлено на повышение транзитного потенциала стран-участниц.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила, что запуск БТК в октябре 2017 года было историческим событием, и, используя возможности коридора, через Азербайджан и Грузию по этому маршруту перевозятся грузы из Китая и стран Центральной Азии в Турцию и обратно.

На встрече было принято решение о дальнейшем расширении двусторонних связей в транспортной сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
  • Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб (ФОТО)
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