Технология FTTH глазами пользователей: какие преимущества «BİRLink» привносит в жизнь своих абонентов?!

Услуги, предоставляемые под брендом «BİRLink» компанией «ENGINET», являющейся ведущим провайдером телекоммуникационных решений на базе технологии FTTH, смогли завоевать симпатию абонентов компании не только своим качеством, но также и благодаря удобству использования. Компания, первой в стране внедрившая в массовом порядке подключение к широкополосному Интернету и другим телекоммуникационным услугам на базе технологии «Fiber To The Home» (фибероптический Интернет до квартиры), создает своим абонентам возможность воспользоваться преимуществами FTTH-подключения, оказывая, таким образом, более качественные, надежные и устойчивые ИКТ-решения.

Так как философия обслуживания марки «BİRLink» заключается именно в предоставлении максимальной пользы и удобства абонентам, отзывы последних о предоставляемых услугах представляют очень важное значение. Итоги опроса, проведенного среди абонентов «BİRLink» дает основание утверждать, что большинство абонентов «BİRLink» информированы о преимуществах технологии FTTH. Некоторые же респонденты выразили свое мнение по поводу тех удобств, которые «BİRLink» привнесла в их жизнь, следующим образом:

«Услуга оптического Интернета от «BİRLink» - это не только скоростное Интернет-подключение, но также и безопасный Интернет для моих детей»

Саид Гасымов, частный абонент «BİRLink», доволен услугой веб-фильтрации, предоставляемой вместе с оптическим Интернетом от «BİRLink»: «Безопасный Интернет – а именно, услуга веб-фильтрации «BİRLink» помогает мне в воспитании моих детей, так как пока мой ребенок проводит время в Интернете, я абсолютно спокоен, что благодаря «BİRLink» он полностью защищен от контакта с любым контентом, не соответствующим его возрасту и психике», подчеркивает С.Гасымов.

«Ремонт моей квартиры не пострадал во время подключения»

Другой абонент, Джейхун Гулиев, выражает свое довольство процессом подключения к услугам «BİRLink»: «Сотрудники «BİRLink» выполнили работу по подключению в моей квартире качественно и быстро. Отдельно хочу подчеркнуть аккуратность выполненных работ – я был приятно удивлен отсутствием какого-либо вреда ремонту моей квартиры в ходе монтажных работ.»

«С помощью «BİRLink» мы можем держать под постоянным видеонаблюдением наше рабочее место»

«Услуга Статического IP от «BİRLink» очень помогает нам в нашей повседневной работе. Подключившись к этой услуге, мы установили систему видеонаблюдения в нашем офисе и таким образом можем контролировать рабочие процессы, не находясь в самом офисе.» - отмечает Ламия Исмаилзаде, являющаяся корпоративным абонентом «BİRLink».

Значимость каждой технологии измеряется качеством, удобством и благоприятными условиями использования, предоставляемыми конечному пользователю. Как видно, качественность и удобность услуг «BİRLink» являются очевидными преимуществами технологии FTTH, используемой компанией «ENGINET». Компания «ENGINET» и впредь продолжит радовать абонентов «BİRLink» применением инновационных технологий и, самое главное, повышением качества оказываемых услуг.

О компании «ENGINET»:

Функционирующая с 2009 года, компания «ENGINET» является одним из ведущих игроков на рынке Интернет-услуг Азербайджана. Компания впервые в стране успешно внедрила технологию FTTH (fiber to the home – проведение оптоволоконного соединения непосредственно в квартиру) и в настоящее время предоставляет своим абонентам широкоспектрные телекоммуникационные услуги и решения на основе данной технологии. С именем компании также связано внедрение в Азербайджане услуги фильтрации Интернета, обеспечивающей возможность безопасного использования Интернета для детей. С подробной информацией о компании можно ознакомиться по адресу: www.enginet.az

О бренде «BİRLink»:

Являющаяся торговой маркой (брендом) компании «ENGINET», «BİRLink» объединяет в себе услуги оптического Интернета, IP телевидения и телефонии, базирующиеся на технологии FTTH, а также ряд других инновационных решений, представляющих дополнительную значимость для абонентов. Название бренда с точностью отражает всю его философию: передовая технология FTTH делает возможным предоставление многочисленных услуг по единому оптоволоконному каналу без ухудшения качества и скорости предоставляемых сервисов. В настоящее время под брендом BİRLink абонентам оказываются такие услуги из этой категории как фильтрация Интернета, IP телефония, статический IP и системы видеонаблюдения на основе облачных технологий. С подробной информацией о бренде BİRLink можно ознакомиться по адресу: www.birlink.az

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