“Азерпочт”: От имени ведомства на мобильные телефоны граждан поступают фальшивые сообщения

БАКУ/Trend/ - ООО "Азерпочт" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий обратилось к гражданам страны.

Как сообщает во вторник Trend, в обращении говорится:

«В последнее время от имени ведомства гражданам поступают фальшивые сообщения с логотипом «Азерпочт». Текст сообщения приблизительно таков: Поздравляем, пользователей "Азерпочт". Спасибо за вход. Вы получили еще один шанс выиграть устройство Samsung Galaxy 10. От вас требуется лишь правильно выбрать коробку с подарком.

При выполнении указанных в сообщении действий у пользователей запрашиваются данные банковской карты. Отмечается, что можно будет получить подарок, после внесения определенной суммы. Таким образом, с банковских счетов обманутых граждан снимаются средства».

Служба электронной безопасности при министерстве доводит до сведения граждан, столкнувшихся с такими случаями, что если при пользовании интернета, браузер перенаправляет вас на другой сайт, это означает, что ваше мобильное устройство или компьютер заражены вредоносным ПО (adware). "В этом случае с этого сайта поступают pop-up рекламы, в то же время загружаются вредоносные программы.

Целью является обман пользователей, с обещаниями крупных сумм денег и выигрышей. Для решения проблемы необходимо удалить вредоносную программу из списка расширений (extension), зайдя в настройки Chrome или другого браузера, или же используя панель управления Windows. Проверьте мобильный телефон или компьютер на наличие вредоносного ПО лицензионным антивирусом.

«Азерпочт» и СЭБ продолжает расследования по этому поводу. Напоминаем пользователям, что такие сообщения не имеют никакого отношения к ведомству.

И государственные, и частные ведомства регулярно сталкиваются с такими нелицеприятными случаями. Просим граждан быть осмотрительными», - говорится в сообщении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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