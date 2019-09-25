Информационные услуги и услуги связи в Азербайджане увеличились на 17,6%

25 сентября 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев 2019 года информационные услуги и услуги связи в Азербайджане увеличились на 17,6 процента до 1,4 миллиарда манатов.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на эконотоне (форум) «Экосистема стартапов: проблемы, перспективы и решения», сообщает Trend со ссылкой на центр.

По словам исполнительного директора Центра, инновационные компании страны сориентированы на экспорт своей продукции и услуг.

Также исполнительный директор добавил, что для вывода стартапов на мировой уровень важно обеспечить им выход к менторам, инвесторам и венчурному капиталу, а также помочь в подготовке прототипных продуктов. Портал EnterpriseAzerbaijan.com действует именно в этом направлении.

Только в 2016-2018 году стоимость мировых стартапов составила 2,8 триллиона долларов.

Гасымлы отметил, что Азербайджан, отвечающий вызовам четвертой промышленной революции, обладает огромным потенциалом.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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