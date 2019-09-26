Оперативное и качественное обслуживание клиентов от Nar

Nar обеспечивает индивидуальный подход к клиентам и уделяет особое внимание требованиям каждого абонента. Помимо услуг и высокоскоростной сети, оператор мобильной связи предоставляет пользователям высококачественное клиентское обслуживание с помощью различных платформ. За 6 месяцев около 4,2 млн. звонков в информационно-справочную службу 777 были обработаны в среднем за 23 секунды. Благодаря высокому качеству обслуживания, предоставляемого Nar, 87% абонентов, обратившихся в информационно-справочную службу, высоко оценили уровень клиентского обслуживания. За 6 месяцев 2019 года через социальные сети оператора мобильной связи было получено более 115 тысяч запросов. Команда по социальным сетям Nar ответила на 95% этих запросов в течение 1 минуты.

Приложение «Nar +», +», которое продолжает ориентированную на клиента стратегию и реализует функцию обслуживания клиентов, позволяет легко управлять аккаунтом, постоянно контролировать номер и быть в курсе всех услуг и продуктов.

Являясь надежным партнером абонентов, Nar реализует свою клиент-ориентированную стратегию, которая ведет к повышению уровня удовлетворенности клиентов. Благодаря качественному обслуживанию, предлагаемому абонентам, Nar продемонстрировал лучший показателем лояльности клиентов среди остальных операторов, впервые за 2 года.

Более подробную информацию о клиентских услугах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8000 базовых станций и охватывающей 97,5% населения страны.

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