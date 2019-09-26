За семь месяцев спутник “Azerspace-2" принес Азербайджану доход в $14,1 млн (версия 2)

26 сентября 2019 14:33 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего года коммерческая эксплуатация спутника “Azerspace-2" принесла Азербайджану доход в $14,1 миллиона, сообщает в четверг Trend со ссылкой на «Азеркосмос».

Сегодня минул год со дня запуска на орбиту третьего спутника Азербайджана - "Azerspace-2" .

Запуск Azerspace-2 был осуществлен со стартового комплекса ELA-3 Гвианского космического центра 26 сентября 2018 года ракетоносителем Ariane 5 французской компании Arianespace.

Спутник предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг. В зону его обслуживания входят страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

В последующие месяцы спутник был выведен на постоянную орбитальную позицию, и успешно протестирован.

В январе текущего года управление спутником было полностью передано «Азеркосмос» и с февраля началась его коммерческая деятельность.

В настоящее время посредством спутника "Azerspace-2" в африканском регионе транслируется свыше 80 цифровых каналов.

В течение семи месяцев эксплуатации космического аппарата 80% транспондеров спутника были переданы в аренду на коммерческой основе.

Благодаря успешной коммерческой деятельности спутника "Azerspace-2" «Азеркосмос» еще больше укрепил позицию надежного партнера на рынке региональных спутниковых услуг.

Отметим, что первый и единственный на Южном Кавказе спутниковый оператор ОАО «Азеркосмос» предоставляет высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникационной сферы и в области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входят расширение охвата и спектра услуг.

Поэтому «Азеркосмос» в 2018 году вывел на целевую орбиту второй телекоммуникационный спутник «Azerspace-2», расположенный на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

Главный центр управления спутником расположен на 37-м километре трассы Баку-Шамахы, а резервный - на территории Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в селе Нехеджир Джульфинского района НАР.

Напомним, что первый спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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