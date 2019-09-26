Azercell в очередной раз избран «Телекоммуникационной компанией года»

Провайдер цифровых решений и лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom, удостоен престижной международной премии в области бизнеса «Stevie». На основе оценки жюри по итогам и достижениям 2018 года, Azercell в очередной раз выиграл Бронзовую премию «Stevie» в номинации «Телекоммуникационная компания года». Успешная реализация широкомасштабных проектов по усилению и расширению сети по всей стране, вклад в развитие телекоммуникационного сектора страны, образцовое обслуживание клиентов, инновационные решения и богатая база продуктов, а также реализуемые социальные инициативы послужили залогом успеха компании.

Напомним, что благодаря своей успешной деятельности, Azercell завершил 2018 год на лидирующей позиции с рыночной долей 49 %. В этот период компания установила более чем 800 4G станций в 30 регионах страны. В результате число пользователей 4G сети Azercell превысило 1 миллион, а использование услуг передачи данных достигло 13 петабайтов. Только в 2018 году компания инвестировала 59,5 миллионов долларов США в развитие телекоммуникационного сектора страны.

Следует отметить, что к процессу оценки премии «Stevie», учрежденной в 2002 году, привлекается около 1000 специалистов, включая предпринимателей, руководителей бизнес структур и бизнес-тренеров. Основной целью премии «Stevie» является признание и награждение успешных компаний со всего мира. Миссия премии заключается в улучшении позиций образцовых организаций, а также оценке деятельности специалистов, отличившихся среди СМИ, бизнес кругов и общественности.

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