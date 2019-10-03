Азербайджан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИКТ

3 октября 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с новоназначенным послом Франции стране Закари Гроссом.

На встрече, прошедшей в министерстве, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сферах транспорта, телекоммуникаций, инноваций, информационных и высоких технологий.

Стороны также обсудили вопрос организации французского национального павильона, где будут представлены продукция и решения французских технологических компаний, на 25-й юбилейной международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» – Bakutel-2019.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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