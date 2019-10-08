В течение 15 лет технологии 5G принесут в экономику СНГ 34 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в течение следующих 15 лет технологии 5G принесут в экономику стран СНГ 34 миллиардов долларов, сообщает Trend со ссылкой на исследование GSMA «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2019».
По прогнозам, число мобильных подключений к 5G в России и странах СНГ достигнет 54 миллионов к 2025 году, что составит 13 процентов всех подключений,
Согласно данным исследования, за шесть лет операторы связи инвестируют на развитие 5G технологий около 27,3 миллиарда долларов.
Первыми в 2020 году 5G запустят Россия и Беларусь, в 2021 году - Казахстан, в 2022 году - Азербайджан. Последней страной региона, которая приступит к активному внедрению 5G, станет Украина, это произойдет только в 2025 году.
Как отмечалось ранее, мобильный оператор Azercell заинтересован во внедрении в Азербайджане технологии 5G и намерен подготовить существующую инфраструктуру страны к новой эпохе технологий. Тестирование мобильной связи нового поколения запланировано на текущий год.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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