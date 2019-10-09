В «Азеркосмос» новое назначение

9 октября 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Главным коммерческим директором ОАО «Азеркосмос» назначен Марк Гатри, сообщает Trend со ссылкой на оператора.

Отмечается, что Гатри свою карьеру начал в компании British Telecom, также он обладает опытом работы на ведущих должностях в компаниях Europe Star, Verestar, SES и KVH.

Гатри приступил к работе в Бакинском офисе «Азеркосмос» с октября текущего года.

Спутниковый оператор ОАО «Азеркосмос» предоставляет высококачественные спутниковые услуги в телекоммуникационной сфере и в области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входит расширение охвата и спектра услуг. В его ведении находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

Спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

В 2018 году оператор вывел на целевую орбиту второй телекоммуникационный спутник Azerspace-2, расположенный на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОАО «Азеркосмос» заключило контракт с Институтом математики и механики
ИКТ 8 октября 19:25
ОАО «Азеркосмос» привлек техподдержу для программных обеспечений
ИКТ 8 октября 19:13
Посредством спутника Azerspace-1 приступили к трансляции новые телеканалы
ИКТ 7 октября 11:05
ОАО «Азеркосмос» увеличит уставный капитал
Финансы 1 октября 17:00
За семь месяцев спутник “Azerspace-2" принес Азербайджану доход в $14,1 млн
ИКТ 26 сентября 11:34
МИД Азербайджана: Вырублена лесная полоса вокруг "Исабулагы" (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 9 августа 20:45
Лента новостей
Швейцарская компания объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 10:40
Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров презентовали совместный клип (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 10:39
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил 538 тыс. манатов на инвестпроекты
Бизнес 10:39
На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
Происшествия 10:35
Саудовская Аравия рапортует о полном восстановлении добычи нефти
В мире 10:27
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:26
На Каспии произошло второе землетрясение за день
Происшествия 10:24
Ведется подготовка к визиту президента Узбекистана в Азербайджан
Бизнес 10:23
В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет очередная конференция TEDxBHOS
Бизнес 10:04