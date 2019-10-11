Майнеры, шпионы и самораспространяющиеся зловреды: «Лаборатория Касперского» выяснила, с какими угрозами чаще всего сталкивается энергетический сектор

11 октября 2019 12:07 (UTC+04:00)

Майнеры, шпионы и самораспространяющиеся зловреды: «Лаборатория Касперского» выяснила, с какими угрозами чаще всего сталкивается энергетический сектор

Баку. 11 октября 2019 года. За первые шесть месяцев 2019 года решения «Лаборатории Касперского» заблокировали вредоносную активность почти на половине (41,2%) компьютеров в технологических сетях предприятий в разных странах мира.

Одной из наиболее атакуемых отраслей оказалась энергетика – продукты «Лаборатории Касперского» заблокировали вредоносную активность на 41,6% компьютеров систем автоматизации предприятий этого сектора.

Подавляющее большинство зафиксированных угроз не были разработаны специально для системы автоматизации объектов энергетики. Тем не менее, как показывает практический опыт и исследования экспертов Kaspersky ICS CERT, многие типы заблокированного вредоносного ПО, даже если их влияние на работу IT-систем незначительно, могут вызывать проблемы доступности и целостности систем автоматизации внутри технологического контура.

Вредоносные черви (заблокированы на 7,1% компьютеров АСУ), представляют большую опасность для IT-систем, но последствия их действий в технологической сети могут быть гораздо более значительными. Например, заблокированный на многих компьютерах АСУ в энергетике Syswin самостоятельно распространяется через сетевые папки и съёмные носители, уничтожая данные на заражённом устройстве. В ряде случаев это способно не только вызвать отказ в обслуживании систем мониторинга и телеуправления, но и привести к аварийной ситуации.

На 3,7% компьютеров АСУ были заблокированы многофункциональные программы-шпионы – как правило, они способны не только похищать конфиденциальную информацию, загружать и выполнять другое вредоносное ПО, но и предоставлять злоумышленникам возможность несанкционированного удалённого управления заражённым устройством. На многих компьютерах в энергетике был зафиксирован опасный троянец-шпион AgentTesla, который часто используется во вредоносных кампаниях, в том числе нацеленных на предприятия интересующих злоумышленников индустрий.

Помимо этого, продукты «Лаборатории Касперского» неоднократно блокировали, возможно, ещё более опасное ПО – бэкдор Meterpreter, который обладает обширными возможностями организации скрытного удалённого сбора данных и управления. Этим инструментом пользуются эксперты при проведении тестов на проникновение и многие злоумышленники при реализации целенаправленных атак. Meterpreter не оставляет следов на жёстком диске, из-за чего атака может оставаться незамеченной, если компьютер не защищён современным защитным решением.

Разумеется, энергетический сектор оказался отнюдь не единственным, столкнувшимся с большим количеством киберугроз. Эксперты Kaspersky ICS CERT также зафиксировали высокий уровень вредоносной активности и во многих других отраслях, среди которых неожиданно оказались автомобилестроение и автоматизация зданий – здесь решения «Лаборатории Касперского» заблокировали вредоносную активность на 39,3% и 37,8% компьютеров АСУ соответственно.

Подробнее об угрозах для систем промышленной автоматизации читайте в отчёте Kaspersky ICS CERT: https://ics-cert.kaspersky.ru/reports/2019/09/30/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-h1-2019/.

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