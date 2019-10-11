Азербайджан — лидер среди стран СНГ по охране интеллектуальной собственности (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Комплексные мероприятия с целью развития экономики, совмещающее в себе знания и инновации, уже дают свои положительные результаты. В частности, достижение большого прогресса в этой сфере стало возможно благодаря успешному исполнению "Стратегических карт по национальной экономике и основным секторам экономики", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году. Кроме этого, в стране, как институт, регулирующий интеллектуальную продукцию, изобретения и их охрану, учреждено Агентство интеллектуальной собственности. После учреждения этого института в стране наблюдается значительный рост в в сфере изобретений и производства инновационной и интеллектуальной продукции.

Об этом сказал в пятницу Trend руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде. По его словам, упомянутые достижения отразились в международных экономических индексах, реформы Азербайджана в этом направлении были положительно оценены.

«Страна продвинулась на 11 пунктов в «Индексе глобальной конкурентоспособности», который публикуется Давосским экономическим форумом и работы, проделанные в нашей стране в сфере изобретения и охраны интеллектуальной продукции, инновационный потенциал, повлияли на достижение этого положительного результата. Таким образом, Азербайджан является безусловным лидером в деле охраны интеллектуальной собственности на Южном Кавказе и среди стран СНГ. Также по суб-индексу охраны интеллектуальной собственности Азербайджан набрал 70,4 балла и, продвинувшись на шесть позиций, занял 30-е место среди 141 стран. В рейтинге на втором месте среди стран СНГ находится Таджикистан с отставанием на 31 позицию от Азербайджана. Кроме этого, по этому показателю Азербайджан опережает абсолютное большинство стран Центральной и Восточной Европы», - сказал Гаджизаде.

Он добавил, что согласно методологии отчета Глобальной конкурентоспособности, страны оцениваются по 7-балльной шкале.

По сравнению с прошлогодним отчетом Азербайджан продвинулся по индексу уровня охраны интеллектуальной способности на 0,4 и набрал 5,4 балла. Для информации, оценивание в один балл по этому суб-индексу означает, что в стране не охраняется интеллектуальная собственность, а в семь баллов, наоборот, охранется налоежащим образом. Как и во всех сферах, где охраняются права, рост и в этой сфере непосредственно связан с доверием. По индексу, наблюдается рост позиций соответствующих суб-индикаторов, отражающих в себе затраты на научные издания, патентные обращения, исследования и развитие. Рост этих трех индикаторов прямо пропорционален прогрессу интеллектуальной собственности. Если изучить международный опыт, то можно видеть, что рост этих показателей непосредственно зависит от текущего состояния в сфере прав на интеллектуальную собственность», - отметил Гаджизаде.

Глава департамента добавил, что положительные результаты в "Индексе глобальной конкурентоспособности" влияет и на улучшение позиции страны в "Индексе глобальных инноваций". Потому что, "Индекс глобальных инноваций" как на источник ссылается на "Индекс глобальной конкурентоспособности".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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