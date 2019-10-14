Спутниковый оператор «Азеркосмос» заключил контракт с CaspianSAT

14 октября 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спутниковый оператор «Азеркосмос» заключил контракт с азербайджанской компанией CaspianSAT, предлагающей коммуникационные услуги на море, сообщает Trend со ссылкой на оператора.

Согласно договору, компания CaspianSAT посредством спутников Azerspace-1 и Azerspace-2 будет представлять коммуникационныеуслуги судам в Каспийском, Черном, Азовском морях, а также на Волге, в Персидском заливе и в восточной части Средиземного моря.

Азербайджанская компания CaspianSAT, работающая с 2014 года, специализируется на предоставлении услуг спутниковой связи для действующих на Каспии судов и буровых платформ.

Спутниковый оператор ОАО «Азеркосмос» предоставляет высококачественные спутниковые услуги в телекоммуникационной сфере и в области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входит расширение охвата и спектра услуг. В его ведении находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

Спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

В 2018 году оператор вывел на целевую орбиту второй телекоммуникационный спутник Azerspace-2, расположенный на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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