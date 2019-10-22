Twitter обновит политику для борьбы с фейками

22 октября 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Twitter разрабатывает обновленную политику компании для противодействия распространению недостоверных новостей. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Trend.

Организация намерена бороться с манипулированием обществом.

«Мы следим за тем, как меняется поведение пользователей в онлайн-пространстве. Компания работает над новой политикой с целью недопущения фабрикации новостей и манипулирования общественным мнением», - говорится в сообщении.

Компания объяснила, что речь идет о СМИ, которые публикуют материалы, вызывающие серьезную обеспокоенность или искажающие действительность.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Facebook продолжает лидировать на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 2 октября 12:45
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Другие страны 2 октября 05:55
В работе Twitter произошел сбой
В мире 28 сентября 03:27
Главы разведок стран СНГ проведут ежегодное совещание в Казани
Другие страны 23 сентября 01:23
Twitter разблокировал ряд аккаунтов кубинских СМИ
Другие страны 13 сентября 03:50
Зась: инициативы Беларуси становятся хорошим вкладом в укрепление безопасности в регионе
Беларусь 5 сентября 09:53
Лента новостей
Минтруда проведет капремонт Психоневрологического учреждения социальных услуг №3
Бизнес 16:18
Страховая компания "Ata Sigorta" проведет внеочередное собрание
Финансы 16:17
Рост сбыта автомобилей местного производства превысил 40 процентов в Казахстане
Бизнес 16:16
Россия планирует реализовать инвестпроекты в сельхозсфере в Узбекистане
Бизнес 16:12
Минтруда осуществит капитальный ремонт Регионального центра восстановления инвалидов
Туризм 16:08
Продемонстрируй свое мастерство: пройдет региональный Кубок Карабаха по танцу (ФОТО)
Культура 16:05
В Азербайджане реабилитацию прошли свыше 1800 детей с ограниченными возможностями здоровья
Общество 16:05
В Азербайджане единовременные выплаты получат еще 177 наследников шехидов
Общество 16:00
В Баку состоится международный форум Энергетической хартии
Энергетика 15:55