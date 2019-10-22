Twitter обновит политику для борьбы с фейками

БАКУ/Trend/ - Twitter разрабатывает обновленную политику компании для противодействия распространению недостоверных новостей. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Trend.

Организация намерена бороться с манипулированием обществом.

«Мы следим за тем, как меняется поведение пользователей в онлайн-пространстве. Компания работает над новой политикой с целью недопущения фабрикации новостей и манипулирования общественным мнением», - говорится в сообщении.

Компания объяснила, что речь идет о СМИ, которые публикуют материалы, вызывающие серьезную обеспокоенность или искажающие действительность.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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