Иранская провинция Меркези экспортировала интеллектуальную продукцию на $ 2 млн

БАКУ/Trend/ - В прошлом году (21 марта 2018 - 21 марта 2019) Научный и технологический парк провинции Меркези Ирана экспортировал интеллектуальную продукцию на два миллиона долларов.

Об этом сказал İRNA директор парка Мохамед Рафии, передает в среду Trend.

По его словам, финансовый оборот парка составил два триллиона риалов (около 47,6 миллиона долларов). Около 40 процентов компаний, действующих в интеллектуальной сфере, находятся в области Саве этой провинции.

"Научный и технологический парк Центральной провинции полностью поддерживает все идеи в интеллектуальной сфере, стартапы и торговые инициативы", - сказал Рафии.

Отметим, что Научный и технологический парк провинции Меркези Ирана учрежден в 2002 году и в настоящее время в парке функционируют около 170 технологических предприятий.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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