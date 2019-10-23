В Баку прошел Eurasia Innovation Day

23 октября 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в рамках InnoWeek – Недели инноваций состоялось мероприятие под названием Eurasia Innovation Day, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Открывший мероприятие вступительным словом заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд указов и распоряжений по массовому внедрению инновационной деятельности и формированию инновационной экосистемы в стране.

Замминистра подчеркнул значение, подписанного в этом направлении распоряжения «Об обеспечении координации в области инновационного развития в Азербайджанской Республике». Согласно документу, в субъектах координации назначены ответственные координирующие лица по вопросам инновационного развития и формируется система отчетности.

«В то же время в органах управления соответствующих субъектов координации предусматривается наличие минимум одного специалиста по инновациям или научным исследованиям, направление определенной части годовой прибыли на внедрение инноваций и финансирование научных исследований. Кроме того, поручение о разработке проекта стратегии инноваций в Азербайджанской Республике имеет особое значение для последовательного и комплексного развития инноваций в нашей стране», – сказал Велизаде.

В рамках Eurasia Innovation Day были организованы три панели.
На первой - «Цифровая связь» - были заслушаны интересные доклады по теме, проведен обмен мнениями. На второй панели были рассмотрены возможности развития и проблемы национальной цифровой экономики в странах Евразии. Третья панель была посвящена инновациям и технологиям.

Мероприятие прошло при совместной организационной поддержке министерства и компании Huawei.

В нем приняли участие политики, деятели науки, представители частного сектора и СМИ.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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