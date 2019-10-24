Скоро в Баку запустят сеть 5G

24 октября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В скором времени в Баку запустят сеть 5G. Об этом сказал вице-президент по Евразийскому региону компании Huawei Сай Ву накануне на Eurasia Innovation Day, сообщает Trend.

По словам вице-президента, в сфере развития технологий компания Huawei является лидером. В данном направлении компания заключила более чем 60 коммерческих контрактов, а также произвела более 400 устройств.

Также вице-президент добавил, что уже 17 лет компания работает в Азербайджане. Компания в основном нацелена на инвестиции в исследования и придерживается курса отрытых инноваций.

В 2019 году компания заняло 61 место среди 500 крупных компаний.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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