Тема «культуры безопасного поведения в киберпространстве» обсуждается в средних школах Азербайджана (ФОТО)

Бурное развитие компьютерных технологий и широкое распространение сети Интернет открывает перед людьми большие возможности для общения, саморазвития, упрощения жизни и улучшения ее качества. Однако, интернет - это не только кладезь возможностей, но и источник угроз. Сегодня количество пользователей сети Интернет составляет сотни миллионов людей, и немалая часть из них - дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. В связи с этим, большое значение приобретает проблема «культуры безопасного поведения в киберпространстве». Одним из средств предотвращения кибер-угроз является своевременное просвещение и подготовка подрастающего поколения к новой цифровой эре, где интернет соединяет между собой и людей и вещи.

Принимая во внимание актуальность данной темы, 23 октября при совместной организации министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики, Министерства Образования, мирового лидера в области сетевых технологий компании «Cisco» и лидера сотовой связи страны компании Azercell Telekom, состоялся социально-образовательный проект по пропаганде безопасного поведения в интернете среди школьников. В ходе проекта представители компании «Cisco», приехавшие в Азербайджан в составе большой делегации в рамках социальной программы «Giving Back», провели информативные сессии для учеников 3-5 классов одновременно в десяти среднеобразовательных школ города Баку. Цель этой программы — рассказать юным участникам и пользователям всемирной сети как о рисках, поджидающих их в интернет-пространстве, так и о способах защиты от максимально возможного числа угроз и предотвращения воздействий с нежелательными последствиями.

Следует отметить, что цифровой партнер проекта мобильный оператор Azercell Telekom, для которого тема кибер-безопасности занимает особое место в проектах по корпоративной социальной ответственности, поддержал данную инициативу, предоставив школам MiFi модемы с ежемесячными интернет пакетами в размере 10GB, а также подарки для школьников.

Напомним, что для обеспечения безопасного пользования интернетом как взрослых, так и детей, в 2016 году компания Azercell запустила программу «Azercell Plus Защита», которая предлагает подключение к мобильным приложениям по защите от кибер-угроз: «Универсальная Защита», «Защита для Android» и «Родительский контроль». Кроме этого, начиная с 2018 года, лидер сотовой связи проводит тренинги для школьников, родителей и учителей на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» в городских и региональных среднеобразовательных школах страны.

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