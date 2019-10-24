Facebook не планирует возглавлять проект Libra

БАКУ /Trend/ - Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация, состоящая из 21 членов, и Facebook не планирует ее возглавить. Об этом сказал глава Facebook Марк Цукерберг в ходе выступления в комитете Палаты представителей США по финансовым услугам, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

«Мы не планируем играть ведущую роль в продвижении этих усилий. Была создана Ассоциация Libra, она имеет организационную структуру управления, и теперь будет вести этот проект", - сказал Цукерберг.

Глава Facebook также отметил, что компания поддерживает идею отложить запуск Libra до тех пор, пока опасения регуляторов США не будут полностью рассеяны.

Созданием криптовалюты Libra и специального криптокошелька займется подразделение Facebook - Calibra.

Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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