Visa и Mastercard внедряют технологию Click to Pay

24 октября 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Платежные компании Visa, Mastercard, American Express и Discover Financial Services внедряют новый способ онлайн-покупок — в один клик, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Платежные компании объявили о внедрении более быстрого и безопасного онлайн-заказа на основе нового отраслевого стандарта EMV Secure Remote Commerce (SRC).

Система упрощает платежи по картам через веб-и мобильные сайты, мобильные приложения и подключенные компьютерные устройства. Пока она будет доступна только в США.

Click to Pay помогает решить проблему растущей потребности в простом пользовательском интерфейсе и более сильной защите платежной информации.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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