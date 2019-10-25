В Азербайджане за 9 месяцев 42% пользователей ПК хотя бы раз сталкивались киберугрозами

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике, основанной на результатах анонимного опроса, проведенного Kaspersky в Азербайджане, в январе-сентябре 2019 года, 42 процента пользователей персональных компьютеров (ПК) в стране хотя бы один раз сталкивались с теми или иными киберугрозами. Многие пользователи подвергались угрозам распространения вредоносного программного обеспечения (ПО) на различные носители, такие как карты памяти и жесткие диски.

Об этом сказал представитель компании Kaspersky на мероприятии Kaspersky Security Day, организованной накануне в рамках «InnoWeek – Недели инноваций», сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, совместно с которым было организовано данное мероприятие.

Начальник Службы электронной безопасности министерства Фаик Фарманов отметил, что вверенная ему служба регулярно проводит просветительские мероприятия по безопасному использованию Интернета.

По словам специалистов компании Kaspersky, около трех процентов пользователей мобильных устройств в Азербайджане подвержены вредоносному программному обеспечению.

В январе-сентябре 2019 года 13 процентов сотрудников компаний в Азербайджане столкнулись с атаками вредоносного ПО. Для локальных угроз этот показатель составляет более 35 процента.

За прошедший период активизировались программы шифрования и угроз. Так, в середине прошлого года (во втором квартале), Kaspersky обнаружила около 7,5 тысяч таких вредоносных программ.

За первые девять месяцев 2019 года решения Kaspersky предотвратили 388 000 попыток направления пользователей интернета азербайджанского сегмента на фишинговые страницы.

«Злоумышленники постоянно разрабатывают новые методы атак, развивают инструменты атак и ищут новые категории жертв. В этих условиях кибербезопасность – это не единое и сконфигурированное программное обеспечение, это непрерывный процесс, который включает в себя использование решений безопасности, интеграцию различных экспертных услуг и обучение, обширный анализ потока данных и управление всеми элементами системы. Другими словами, сегодня важен многоуровневый подход к кибербезопасности», – сказал официальный представитель Kaspersky в Азербайджане Мушфиг Мамедов.

Согласно исследованиям, в Баку родители склонны ограничивать активность своих детей в интернете и беспокоиться за их кибербезопасность, но при этом сами зачастую забывают об элементарных мерах предосторожности в сети.

К примеру, 74 процента родителей, участвовавших в опросе, заявили, что ограничивают время, которое ребенок может проводить с гаджетом. При этом 85 процентов из них всегда, или по мере необходимости, контролируют, как именно дети используют гаджет и как проводят время в интернете. Подобный контроль и отслеживание контента, который просматривают дети, считают этичным 72 процента родителей. Проверять, что именно просматривали подростки 15-18 лет, считает нормальным половина опрошенных родителей.

А сами родители, между тем, регулярно публикуют на своих страничках в социальных сетях фотографии и посты о детях – как показало исследование, так поступают 55 процентов родителей. При этом лишь 22 процента из них спрашивают согласия своего ребенка на размещение информации о нем в сети. Помимо фотографий, родители нередко публикуют истории из жизни своих детей (19 процентов респондентов), рассказывают об увлечениях ребенка (14 процентов), указывают информацию о его местонахождении (18 процентов) и указывают название учебного заведения (11 процентов).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор Юсиф Агаев)

Twitter: @kamala_mammadli

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