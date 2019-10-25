Гостаможня Туркменистана изучает информационную систему ASYCUDA World

АШГАБАД /Trend/ - В Государственной таможенной службе Туркменистана был организован учебный курс по ознакомлению с экспортным модулем внедряемой в стране системы ASYCUDA World, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Целью мероприятия является освоение правил заполнения грузовой таможенной декларации при экспорте товаров с территории Туркменистана с использованием экспортного модуля внедряемого программного обеспечения.

Участниками курса были сотрудники, которые ведут таможенную статистику, говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году Государственная таможенная служба Туркменистана и Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD)UNCTAD подписали проектное соглашение о техническом сотрудничестве по внедрению интегрированной информационной системы ASYCUDA World.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на одном из заседаний потребовал от Гостаможни страны активного внедрения передового международного опыта в практику организации тщательного досмотра грузов, проходящих через границу.

Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортных сообщений в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационных сообщений между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляется промышленное и сельскохозяйственного оборудования, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минудобрения, за рубеж отправляются полипропилен, кокс и другие нефтепродукты, продукция химической и строительной индустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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