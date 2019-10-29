Заседание Апелляционного совета частично удовлетворил жалобу "Avand Company"

БАКУ/Trend/ - Заседание Апелляционного совета министерства транспорта, связи и высоких технологий рассмотрело обращение ООО «Avand Company», сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Заседание прошло под председательством первого заместителя министра Али Абдуллаева.

Жалоба была частично удовлетворена. Государственной службе автомобильного транспорта при министерстве было поручено принять меры для проверки деятельности Бакинского международного автовокзального комплекса на соответствие требованиям выданного ему паспорта, с соблюдением указаний законов Азербайджана «О лицензиях и разрешениях», «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей» и «О прекращении проверок в области предпринимательства».

Апелляционный совет был создан в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в соответствии с указом Президента Азербайджана № 762 от 3 февраля 2016 года «О создании апелляционных советов в центральных и местных органах исполнительной власти».

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadli

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