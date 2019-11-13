В Twitter появилась новая функция

БАКУ/Trend/ - В социальной сети появилась возможность следит за темами не используя хештеги. Twitter ввел новую функцию Topics, благодаря которой можно не использовать функцию перехода по хештегам, сообщает Trend со ссылкой на Twitter.

Новое обновление позволят выбрать несколько тем, которые интересуют пользователей, например: спорт, музыка или видеоигры. Впоследствии в ленте будут появляться твиты от аккаунтов, связанных с выбранными вариантами. Таким образом пользователи будут видеть интересующую их информацию, не подписываясь на все учётные записи. Пока разработчики добавили 300 тем, но в будущем планируют расширить список.

Для пользователей, которые сами часто пишут что-то в Twitter, функция Topics (темы) тоже будет довольно полезной - публикации увидит большее количество людей. Возможно, это привлечёт новых подписчиков.

Неизвестно, как именно будет работать нововведение и не появится ли в ленте слишком много записей с неинтересным контентом, который совсем немного касается темы.

Предложения тем начнут появляться с 13 ноября и в ближайшие месяцы функция будет доступна во всём мире.

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