Впервые в Азербайджане меморандум между ведомствами двух стран подписан посредством е-подписи

5 декабря 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках выставки Bakutel 2019 между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством связи и информатизации Беларуси подписан межгосударственный меморандум при помощи электронной подписи, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минтранспорта, связи и высоких технологий.

Меморандум отражает взаимное признание электронных подписей между субъектами бизнеса. Документ с азербайджанской стороны подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, c белорусской – министр связи и информатизации Константин Шульган.

Отметим, что этот электронный меморандум, подписанный посредством электронной подписи, является первым не только в Азербайджане и Беларуси, но и в странах СНГ в целом.

Электронное подписание документов было осуществлено с помощью системы документооборота AzDoc, разработанной местными экспертами, работающими в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Взаимное признание электронных подписей между государствами создаст условия для развития отношений между гражданами, субъектами бизнеса и государственными структурами на новом уровне. Это также приведет к повышению рейтинга Азербайджана в международных отчетах.

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