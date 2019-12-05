Подписано соглашение о сотрудничестве между "Азеркосмос" и ФГУП «Космическая связь»

5 декабря 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджанским оператор спутниковой связи ОАО "Азеркосмос" и российским оператором спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company - RSCC) подписано соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи и вещания, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азеркосмос".

Согласно договору, Azerkosmos будет совместно с Россией и странами СНГ, а также странами Европы, Ближнего Востока и Африки использовать возможности космических спутников «Azerspace-1», «Azerspace-2», а также спутников ГП КС серии «Экспресс-АМ».

Спутниковые операторы в Азербайджане и России будут предлагать корпоративные сети связи, телевизионное вещание, а также услуги передачи данных на море, суше и в воздухе.

Сотрудничество позволит обеим компаниям еще больше укрепить свое присутствие в Евразии и на африканском континенте, а также получить доступ к более широким рынкам услуг спутниковой связи и вещания.

"Этот договор является логическим продолжением укрепления экономико-торговых связей между Россией и Азербайджаном. «Космическая связь» (ГП КС) и "Азеркосмос" уже много лет успешно работают на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Совместные усилия двух национальных спутниковых операторов открывают новую страницу в российско-азербайджанском сотрудничестве как партнерская экспортная платформа для зарубежных потребителей. Мы высоко ценим партнерство, которое мы развиваем с нашими азербайджанскими коллегами”, - сказала заместитель генерального директора российской спутниковой связи по развитию бизнеса Ксения Дроздова.

"Это полезное сотрудничество и стратегическое партнерство, которое является продолжением дружественных отношений между Азербайджаном и Россией, позволит нам обслуживать больше клиентов из государственного и частного секторов. Мы очень рады сотрудничеству с одним из десяти крупнейших спутниковых операторов в мире - «Космическая связь» (ГП КС)", - сказал руководитель коммерческой группы "Азеркосмос" Йолчу Гасанов.

Отметим, что "Азеркосмос ", первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляет высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникаций и геологоразведки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан нарастил экспорт спутниковых услуг
Бизнес 8 ноября 08:00
Спутниковый оператор Азербайджана отменил тендер
Тендеры 4 ноября 12:48
Депутат: Проведение Международного конгресса астронавтики в Баку — очередное знаменательное событие в истории Азербайджана
Бизнес 31 октября 20:10
Азербайджан нарастил экспорт спутниковых услуг
Бизнес 30 октября 12:49
В Баку пройдет международный астронавтический конгресс
ИКТ 28 октября 12:15
В Баку завершился хакатон NASA Space Apps Azerbaijan
ИКТ 21 октября 10:34
Лента новостей
В Гахе будет посажено 19 тыс. деревьев – замглавы ИВ района
Общество 16:06
Информационно-вычислительный центр представил новое программное обеспечение
ИКТ 16:00
Во Дворце Гейдара Алиева состоится грандиозная премьера спектакля "Nasimi Passion"
Культура 15:59
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
Финансы 15:57
По прогнозу Минэкономики Грузии снизится потребление и импорт электроэнергии
Энергетика 15:57
Эльмар Мамедъяров: Первым шагом в урегулировании карабахского конфликта должна стать ликвидация его основных последствий
Политика 15:51
Какие факторы окажут влияние на стоимость мировой нефти?
Энергетика 15:50
Иран и Таджикистан договорились об оптимальном использовании научного потенциала
Общество 15:44
Иран предоставил скидки в размере $1,5 на экспортную продукцию ЕЭС
Бизнес 15:43