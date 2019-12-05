Подписано соглашение о сотрудничестве между "Азеркосмос" и ФГУП «Космическая связь»

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджанским оператор спутниковой связи ОАО "Азеркосмос" и российским оператором спутниковой связи (Russian Satellite Communications Company - RSCC) подписано соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи и вещания, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азеркосмос".

Согласно договору, Azerkosmos будет совместно с Россией и странами СНГ, а также странами Европы, Ближнего Востока и Африки использовать возможности космических спутников «Azerspace-1», «Azerspace-2», а также спутников ГП КС серии «Экспресс-АМ».

Спутниковые операторы в Азербайджане и России будут предлагать корпоративные сети связи, телевизионное вещание, а также услуги передачи данных на море, суше и в воздухе.

Сотрудничество позволит обеим компаниям еще больше укрепить свое присутствие в Евразии и на африканском континенте, а также получить доступ к более широким рынкам услуг спутниковой связи и вещания.

"Этот договор является логическим продолжением укрепления экономико-торговых связей между Россией и Азербайджаном. «Космическая связь» (ГП КС) и "Азеркосмос" уже много лет успешно работают на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Совместные усилия двух национальных спутниковых операторов открывают новую страницу в российско-азербайджанском сотрудничестве как партнерская экспортная платформа для зарубежных потребителей. Мы высоко ценим партнерство, которое мы развиваем с нашими азербайджанскими коллегами”, - сказала заместитель генерального директора российской спутниковой связи по развитию бизнеса Ксения Дроздова.

"Это полезное сотрудничество и стратегическое партнерство, которое является продолжением дружественных отношений между Азербайджаном и Россией, позволит нам обслуживать больше клиентов из государственного и частного секторов. Мы очень рады сотрудничеству с одним из десяти крупнейших спутниковых операторов в мире - «Космическая связь» (ГП КС)", - сказал руководитель коммерческой группы "Азеркосмос" Йолчу Гасанов.

Отметим, что "Азеркосмос ", первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляет высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникаций и геологоразведки.

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