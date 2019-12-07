Компания AzInTelecom представила новые услуги и проекты

БАКУ/Trend/ - Компания AzInTelecom, работающая при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, представила новые услуги и проекты на 25-й юбилейной Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий “Bakutel-2019”, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

На стенде ООО "AzInTelecom“ посетителям была представлена информация о ”правительственном облаке", новых продуктах и проектах. В соответствии со «Стратегической дорожной картой по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджанской Республике», главой государства была утверждена концепция «Правительственного облака». Эта концепция обеспечивает широкие возможности для внедрения облачных технологий в государственном управлении и других областях деятельности. С учетом концепции "правительственное облако" был разработан проект плана, который будет охватывать внедрение государственных информационных систем и ресурсов в указанную систему в 2020-2023 годы. Уже 29 государственных структур в рамках проекта ”правительственное облако“ перевели часть своих информационных ресурсов в облако "Azcloud". Публике была представлена информация о преимуществах единой модели платформы саморегулирования "Azcloud", упрощающей использование "правительственных решений". Было отмечено, что в целях эффективной организации интеграции государственных информационных систем и ресурсов в “правительственном облаке”, снижения расходов в государственном управлении и повышения координации между государственными структурами, уже дан старт работе над проектом “правительственное облако” (G-cloud).

Согласно международному опыту, государства, использующие “правительственное облако", экономят 25-30 % от расходов на ИТ. Таким образом, появляется возможность более эффективно использовать ИТ-инфраструктуру.

Отметим, что на выставке также были организованы презентации, связанные с новыми продуктами и проектами, представленными AzInTelecom. Была предоставлена информация о резервировании, архивировании, организации бизнеса и услугах безопасности. Кроме того, в Евлахе были обнародованы данные о резервном дата-центре, конкурсе Azcloud Hackathon, конкурсе Azcloud Hackathon и планах на будущее.

В рамках выставки на стенде AzInTelecom были организованы интерактивные сессии последних услуг по облачным технологиям Azcloud MeetUp.

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