Azercell получил сертификат за «Лучший дизайн стенда»

9 декабря 2019 17:13 (UTC+04:00)

Компания Azercell Telekom приняла участие в 25-ой Юбилейной Азербайджанской Международной Выставке Телекоммуникаций, Инноваций и Высоких Технологий “Bakutel”, проходившей с 3-го по

6-ое декабря 2019 года в Баку Экспо Центре, в качестве генерального спонсора и провайдера инновационных услуг. Стенд компании, принятый с большим интересом всеми посетителями на Bakutel 2019, был удостоен специального сертификата "За лучший дизайн стенда" от организаторов.

Как и каждый год, и в этом году Azercell представил самые инновационные проекты в сфере мобильной связи и телекоммуникаций на своем стенде. Более 6 000 участников посетили традиционный стенд Azercell, где были представлены оригинальные инновации, полезные для бизнеса и досуга. За четыре дня выставки "Bakutel 2019", компания Azercell дала возможность всем участникам выставки ощутить реальную скорость новейшего поколения мобильных технологий, убедиться в преимуществах высокоскоростного интернета, предоставляемого 5G сетью через мобильные телефон и лэд экран на стенде. Кроме того, 5G Multisensor, 5G Conference, 5G Games и другие цифровые решения в сети 5G были введены для тестирования местных и международных посетителей.

Компания Azercell, которая запустила свои первые испытания скорости 5G на Площади Фонтанов в Баку в прошлом месяце, в настоящее время работает над расширением продуктного портфолио компании, выводя на местный рынок последние технологические достижения в области 5G, Искусственного Интеллекта (ИИ) и Интернета Вещей (IoT). Компания стремится обеспечить высокоскоростной мобильный интернет и постоянную связь для всех абонентов, соответствуя технологическим тенденциям, которые формируют будущее общество и экономику.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей “İnvestors İn People

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Azercell Telekom: «Подготавливаем страну к совершенно новой эре подключения...» (ФОТО)
ИКТ 12:19
Насладитесь наследием Насими вместе с Azercell (ФОТО)
Общество 7 декабря 13:13
Azercell представил умный дом
ИКТ 4 декабря 17:28
Информационно-вычислительный центр и Azercell подписали меморандум (ФОТО
ИКТ 4 декабря 16:40
Azercell заключает новые соглашения в рамках Bakutel (ФОТО)
Общество 4 декабря 14:38
Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
ИКТ 3 декабря 19:07
Лента новостей
Битва азербайджанца признана лучшей среди стран Арктики (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 17:23
В Москве появился Дом у азербайджанского виноградника – элитный вечер Марии Суворовской (ФОТО)
Культура 17:20
Процессы реформ, проходящие в Азербайджане, весьма обнадеживают
Политика 17:18
Политолог: Азербайджан и Россия сотрудничают во всех областях
Политика 17:14
Президент Ильхам Алиев наградил Алишира Мусаева орденом «Эмек»
Политика 17:10
Проводятся сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 17:09
В Баку проведено очередное заседание совместной Турецко-Азербайджанской комиссии (ФОТО)
Экономика 17:06
Назначена дата выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР
Политика 17:02
Турция и Азербайджан подписали документ по вопросам автомобильного сообщения
Транспорт 16:58