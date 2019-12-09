Azercell получил сертификат за «Лучший дизайн стенда»

Компания Azercell Telekom приняла участие в 25-ой Юбилейной Азербайджанской Международной Выставке Телекоммуникаций, Инноваций и Высоких Технологий “Bakutel”, проходившей с 3-го по

6-ое декабря 2019 года в Баку Экспо Центре, в качестве генерального спонсора и провайдера инновационных услуг. Стенд компании, принятый с большим интересом всеми посетителями на Bakutel 2019, был удостоен специального сертификата "За лучший дизайн стенда" от организаторов.

Как и каждый год, и в этом году Azercell представил самые инновационные проекты в сфере мобильной связи и телекоммуникаций на своем стенде. Более 6 000 участников посетили традиционный стенд Azercell, где были представлены оригинальные инновации, полезные для бизнеса и досуга. За четыре дня выставки "Bakutel 2019", компания Azercell дала возможность всем участникам выставки ощутить реальную скорость новейшего поколения мобильных технологий, убедиться в преимуществах высокоскоростного интернета, предоставляемого 5G сетью через мобильные телефон и лэд экран на стенде. Кроме того, 5G Multisensor, 5G Conference, 5G Games и другие цифровые решения в сети 5G были введены для тестирования местных и международных посетителей.

Компания Azercell, которая запустила свои первые испытания скорости 5G на Площади Фонтанов в Баку в прошлом месяце, в настоящее время работает над расширением продуктного портфолио компании, выводя на местный рынок последние технологические достижения в области 5G, Искусственного Интеллекта (ИИ) и Интернета Вещей (IoT). Компания стремится обеспечить высокоскоростной мобильный интернет и постоянную связь для всех абонентов, соответствуя технологическим тенденциям, которые формируют будущее общество и экономику.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей “İnvestors İn People

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