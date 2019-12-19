В Азербайджане будут установлены новые сейсмические станции

19 декабря 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане планируется установить еще 22 новых сейсмических станций, сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Работы будут проведены с целью повышения качества проводимых на территории страны сейсмологических исследований. Станции будут установлены в рамках проекта проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе".

14 станций будут установлены на сухопутных участках вдоль азербайджанского сектора Каспийского моря, шесть вокруг грязевых вулканов.

Напомним, что в настоящее время на территории республики имеется 35 постоянных сейсмических станций РЦСС. Кроме того, по проекту ”Кавказский разрез" работают 17 стационарных сейсмических станций, а также 10 стационарных базальтовых сейсмических станций с вибрацией грунта. После установки новых станций на территории республики будут функционировать 84 сейсмические станции. Отметим, что в ходе исследований в РЦСС на основе обмена информацией используются данные трех сейсмических станций центра сейсмологической службы Грузии в приграничном регионе и двух сейсмических станций Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
РЦСС планирует установку новых станций
ИКТ 17 декабря 17:33
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 17 декабря 2018 15:50
В Шамахинском районе произошло землетрясение
Происшествия 16 октября 2018 10:34
Число сейсмостанций в Азербайджане будет увеличено
ИКТ 28 августа 2018 15:14
Сейсмоцентр о количестве землетрясений в Азербайджане
Общество 24 ноября 2017 15:36
Опасность землетрясения на Абшероне и в Баку зависит от очагов на Каспии - сейсмоцентр (ФОТО)
Общество 23 октября 2017 16:08
Лента новостей
VTB-Азербайджан выплатил 98% компенсаций
Финансы 13:26
VTB реструктуризировал 56% проблемных кредитов
Финансы 13:20
Через порты иранской провинции Хормузган экспортировано более 2 млн тонн нефтепродуктов
Экономика 13:17
Нефтедобыча на трех крупнейших месторождениях Казахстана составит 105 млн тонн
Энергетика 13:12
SOCAR огласила предварительные показатели добычи нефти и газа за уходящее десятилетие (Эксклюзив)
Энергетика 13:05
«Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.» получила лицензию на разведку нефти и газа в Турции (Эксклюзив)
Энергетика 13:04
VTB увеличит уставной капитал
Финансы 13:02
В рамках конкурса «Социальные проекты» в Азербайджане впервые пройдет фестиваль пожилых
Общество 13:00
Балет «Легенда о любви» выдающегося композитора Арифа Меликова вновь на бакинской сцене
Общество 12:57