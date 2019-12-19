В Азербайджане будут установлены новые сейсмические станции

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане планируется установить еще 22 новых сейсмических станций, сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Работы будут проведены с целью повышения качества проводимых на территории страны сейсмологических исследований. Станции будут установлены в рамках проекта проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе".

14 станций будут установлены на сухопутных участках вдоль азербайджанского сектора Каспийского моря, шесть вокруг грязевых вулканов.

Напомним, что в настоящее время на территории республики имеется 35 постоянных сейсмических станций РЦСС. Кроме того, по проекту ”Кавказский разрез" работают 17 стационарных сейсмических станций, а также 10 стационарных базальтовых сейсмических станций с вибрацией грунта. После установки новых станций на территории республики будут функционировать 84 сейсмические станции. Отметим, что в ходе исследований в РЦСС на основе обмена информацией используются данные трех сейсмических станций центра сейсмологической службы Грузии в приграничном регионе и двух сейсмических станций Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.