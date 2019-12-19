Новшество от Azercell и Международного Банка Азербайджана!

Лидирующий оператор мобильной связи нашей страны Azercell Telecom совместно с ведущим банком региона - Международным Банком Азербайджана запустил для своих абонентов специальную кобренд карту. Новая карта предоставляет клиентам прекрасную возможность получить дополнительную прибыль при ежедневных расходах. Владельцы карты могут заработать 1 балл за каждые 1 AZN, оплаченный с помощью безналичных платежей, с возможностью обмена на внутрисетевые минуты или мегабайты. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо отправить SMS с соответствующим ключевым словом на короткий номер 2937.

За услугу SMS-оповещения, как и за услугу обналичивания комиссия не взимается. Карту сроком на четыре года может приобрести каждый абонент Azercell начиная с 24 декабря всего за 20 манат в любом из филиалов Международного Банка Азербайджана, либо посредством официального сайта: https://www.ibar.az/en/individual/plastic-cards/

"В эпоху стремительного развития технологий наша самая большая задача как ведущего мобильного оператора страны является разработка новых продуктов и решений, чтобы упростить повседневные жизненные процессы и деловые операции наших абонентов. В этом плане карта, разработанная в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером, Международным Банком Азербайджана создаст абонентам возможность двойной выгоды при каждой оплате и п позволит сделать свою жизнь более мобильной», - заявил президент Azercell Вахид Мурсалиев.

Председатель правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил: "Важнейшая особенность этой карты - результат партнерства двух крупных компаний, каждая из которых является лидером в своей отрасли на азербайджанском рынке. Мы надеемся, что наши партнерские проекты будут продолжительными и устойчивыми. Совместные возможности Международного Банка Азербайджана и Azercell принесут новую пользу нашим пользователям".

Кобренд карты могут быть открыты не только в национальной валюте, но и в долларах и евро. В рамках проекта “QayğıCash” Международного Банка Азербайджана, при оплатах данной картой в партнерских с банком пунктах и посредством POS терминалов Банка, 20% от потраченной суммы сразу же возвращаются на карту абонента. В скором времени, клиентам также будут предоставлены кредитные возможности данной карты.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор не нефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели средиоператоров мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей “İnvestors İn People”

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