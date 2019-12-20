В Азербайджане стартовал бизнес-инкубатор Simbioz

20 декабря 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Мингячевирском парке высоких технологий состоялось открытие технологического бизнес-инкубатора Simbioz, сообщили Trend в пресс-службе Агентства инноваций.

Целью технологического бизнес-инкубатора Simbioz является формирование в регионах Азербайджана молодежных бизнес-идей в сфере инноваций и технологий, поддержка в их реализации, расширении продвижении, а также организация тренингов на темы молодежного предпринимательства (стартапы) и инноваций.

На открытии был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по инновациям и Мингячевирским государственным университетом о совместном сотрудничестве в области инноваций, разработки и реализации совместных проектов, формировании инновационного и творческого мышления среди студентов, предоставлении услуг по обучению специалистов и инкубации. Документ подписали председатель правления Агентства инноваций Турал Керимли и ректор Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов.

Технологический бизнес-инкубатор Simbioz поможет студентам вузов, молодым исследователям, магистрантам и докторантам развивать и совершенствовать свои практические, научные и технические знания в различных областях. Инкубационный центр также предоставит тренинги и практический опыт для повышения квалификации студентов в различных областях, развития инновационного и творческого мышления.

Совместно с Агентством по инновациям и Мингячевирским государственным университетом будут предприняты совместные усилия для выявления и развития талантливых молодых людей, заинтересованных в этой области.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов

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