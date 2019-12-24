"Азеркосмос" и Azam TV подписали соглашение о предоставлении услуг DTT в Танзании

24 декабря 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - "Азеркосмос" подписал соглашение с поставщиком цифровых спутниковых услуг Azam TV об осуществлении цифровой наземной трансляции (DTT) на территории Танзании, сообщает Trend со ссылкой на "Азеркосмос".

В соответствии с соглашением, услуги цифровой наземной трансляции (DTT) будут предоставляться потребителям в Танзании в C-диапазоне телекоммуникационного спутника Azerspace-1.

"Мы очень рады сотрудничеству с ведущим поставщиком цифровых спутниковых услуг в Восточной Африке - Azam TV. Это соглашение является символом нашего стремления предоставлять совместно с нашими партнерами высоконадежные спутниковые услуги народу Танзании", - заявил Марк Гатри, коммерческий директор "Азеркосмос".

«Мы рады сотрудничать с "Азеркосмос" в нашей инфраструктуре услуг цифровой наземной трансляции (DTT), чтобы обеспечить высококачественное телевизионное вещание для наших зрителей. Azerspace-1 стал нашим выбором, ввиду его надежности и репутации в восточноафриканском регионе», - сказал Абубакар Саид Салим Бахреса, исполнительный директор Саид Салим Бахреса и Ко.

Отметим, что "Азеркосмос " - первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляющий высококачественные спутниковые услуги телекоммуникации и геологоразведки.

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