В рамках программы “Восточное партнерство” состоялось обсуждение проекта EU4Digital (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках программы Европейской комиссии “Восточное партнерство” (EaP) состоялось обсуждение проекта EU4Digital, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

На мероприятии была представлена информация о работе, проводимой в рамках проекта EU4Digital по 6 направлениям – “ИКТ инновации и экосистема стартапов”, “Правила телекоммуникации”, “E-торговля (e-коммерция, e-логистика, e-таможня)”, “E-здоровье”, “e-доверие и безопасность” и “E-навыки”, и мероприятиях, которые будут проводиться в 2020 – 2021 годах в рамках проекта.



Начальник отдела инноваций и цифрового развития министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов рассказал о проделанной работе в этом направлении и проводимой в стране инновационной политике.

Азизов отметил, что по этому направлению сформирована контактная сеть и включены представители инновационных субъектов. Он также проинформировал о проектах по инновационному направлению, которые будут реализовываться в нашей стране в 2020 – 2021 годах, отметив важность ускорения формирования инновационной экосистемы.

В своем выступлении представитель проекта EU4Digital по Азербайджану и компании Ernst &Young Анар Джафарзаде рассказал о значении проекта и подчеркнул важность эффективного выполнения дальнейших стратегических шагов.

Далее координаторы по стране подробно проинформировали участников по направлениям своей ответственности.

Были обсуждены достигнутые успехи и предстоящая работа по этим направлениям, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах цифровой сферы в стране.

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