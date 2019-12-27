ОАО "Azercosmos" подписал соглашение с турецкой компанией

27 декабря 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО "Azercosmos" и турецкая цифровая телевизионная вещательная платформа Digiturk подписали соглашения о сотрудничестве с мобильным оператором Vodafone.

Об этом сообщили Trend в ОАО "Azercosmos".

Согласно контракту, компания Digiturk будет транслировать матчи чемпионата по футболу в Турции с использованием спутника Azerspace-1. Также компания Vodafone предоставит данные услуги, используя ресурсы спутника Azerspace-1.

Подписанные в 2019 году контракты с компаниями Digiturk и Vodafone после сотрудничества между мобильным оператором Turkcell и Azercosmos являются показателем эффективной работы телекоммуникационных спутников Азербайджана по региону.

Отметим, что Azercosmos, первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляет высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникаций и геологоразведки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спутниковый оператор Азербайджана объявил о планах на 2020 год
ИКТ 26 декабря 15:52
ОАО "Azercosmos" представил проекты, завершенные по итогам текущего года
ИКТ 26 декабря 14:37
"Азеркосмос" и Azam TV подписали соглашение о предоставлении услуг DTT в Танзании
ИКТ 24 декабря 15:15
Подписано соглашение о сотрудничестве между "Азеркосмос" и ФГУП «Космическая связь»
ИКТ 5 декабря 15:13
Депутат: Проведение Международного конгресса астронавтики в Баку — очередное знаменательное событие в истории Азербайджана
Бизнес 31 октября 20:10
Бакинскому метрополитену будет выделена субсидия в размере 40 млн. манатов
Экономика 18 октября 18:17
Лента новостей
Президент AZAL и посол Иордании обсудили открытие нового рейса
Бизнес 16:12
Юбиляры - 2019 в Баку подвели итоги проекта (ФОТО)
Культура 16:06
Нахчыванское предприятие увеличило объемы производства фасованной продукции
Бизнес 16:06
Сахиб Алекперов: В госбюджет поступили средства, превышающие прогнозы на 415 млн манатов
Экономика 15:56
В Азербайджане за 11 месяцев 2019 года проведено 776 выездных налоговых проверок
Экономика 15:53
ЕИАИ поможет Узбекистану в создании приложения для удешевления услуг денежных переводов
Финансы 15:48
На Гавайях пропал вертолет, на борту которого находятся семь человек
США 15:46
Азербайджанское предприятие запустит новую линейку мужской одежды
Бизнес 15:29
Агентство аграрных услуг Азербайджана обратилось к фермерам и предпринимателям (ФОТО)
Экономика 15:28