Азербайджан отличился в рейтинге Global Innovation Index 2019 по показателям ИКТ

БАКУ /Trend/ - Представлены результаты показателей Азербайджана в сфере ИКТ в рейтинге Global Innovation Index 2019, сообщает Trend со ссылкой на данные отчета.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Азербайджан улучшил позиции по блоку "Экспорт услуг ИКТ" на 17 пунктов.

По блоку "Импорта услуг ИКТ" Азербайджан отстал на один пункт, заняв позицию 42.

По "Использованию ИКТ" и "Доступу к ИКТ" страна заняла 82 и 69 позиции соответственно, что ниже прошлогодних показателей.

Global Innovation Index 2019 охватывает 126 стран и является совместным изданием Корнельского Университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Рейтинг составлен на основе 82 индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности, представляющие собой вышеперечисленные семь групп-характеристик инновационной деятельности.

Напомним, что Азербайджан занимает 84 место в рейтинге, и этот показатель по сравнению с предыдущим годом ниже на две позиции. Наилучший результат Азербайджана - первое место по субиндексу "Инвестиции" в четвертом блоке "Развитие внутреннего рынка". Здесь же очень высок показатель "Защита миноритарных инвесторов" – второе место рейтинга, а показатель "Легкость старта бизнеса" - девятое место. Также по субиндексу "Кредитование" этого же блока высокое – 20 место занимает индикатор "Легкость получения кредитов".

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis

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