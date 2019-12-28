Azercell впервые в Азербайджане получил аккредитацию по международному стандарту информационной безопасности

28 декабря 2019 15:30 (UTC+04:00)

Azercell стал первым мобильным оператором в Азербайджане, получившим аккредитацию по международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001

Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи в стране ООО «Azercell Telekom», завершает 2019-й год очередным успехом. На этот раз Azercell получил сертификат ISO/IEC 27001 от норвежской компании DNV GL, оказывающей сертификационные услуги в более чем ста странах мира. Azercel, придающий первостепенное значение обеспечению прозрачности, безопасности и конфиденциальности данных клиентов, стал первым мобильным оператором в стране, удостоенным этого сертификата. Так, независимые аудиторские проверки признали, что организованная в компании система управления информационной безопасностью соответствует всем требованиям международного стандарта. Сертификат ISO/IEC 27001 еще раз доказывает высокий уровень защиты конфиденциальности, целостности и доступности данных в Azercell.

Отметим, что стандарт ISO/IEC 27001 разработан Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной Электротехнической Комиссией (МЭК). Сертификат соответствия стандарту предоставляется только тем компаниям, которые полностью отвечают требованиям ISO/IEC 27001, оптимально управляют рисками информационной безопасности, проводят регулярные аудиторские проверки и обеспечивают безопасность данных в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, что ISO (международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (институты-члены

ISO). К настоящему времени Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и положительный опыт в области управления, технологий и бизнеса.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат “İnvestors İn People” (Инвесторы в людей).

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