Азербайджан активно наращивает экспорт высоких технологий

БАКУ/Trend/ - Консорциум по экспорту инноваций Азербайджана (AZİNNEX) экспортировал азербайджанскую высокотехнологичную продукцию более чем в 20 стран, сказал Trend в интервью исполнительный директор Консорциума Фарид Кязимов при подведении итогов деятельности в 2019 году.

По его словам, продукция экспортировалась в основном в страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Америки, прежде всего в США, Бразилию, ОАЭ, Россию, Индонезию, Катар, Оман, Кувейт, Иорданию, Казахстан и т.д.

"В 2019 году AZİNNEX акцентировал внимание на странах Центральной Азии, где в настоящее время идет активное внедрение высоких технологий в систему государственного управления", - отметил Кязимов.

По его словам, в 2019 году Консорциум экспорта инноваций Азербайджана и Центр электронного правительства при Национальном агентстве по проектному управлению при президенте Узбекистана подписали Меморандум о намерениях, который предполагает широкий спектр сотрудничества в области электронного правительства. В 2020 году планируется расширить сотрудничество и реализовать совместные действия для развития электронного правительства в Узбекистане.

"Кроме того, активно идут переговоры и с некоторыми государственными организациями Таджикистана в сфере электронного правительства. Переговоры охватывают различные сферы государственного управления и в них с азербайджанской стороны принимают участие три компании, входящие в консорциум", - отметил он.

Кроме того исполнительный директор отметил, что интерес к азербайджанским технологиям в области социальных инноваций высказала и администрация Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. AZİNNEX осенью этого года принимал участие в инвестиционном форуме этого региона и презентация консорциума вызвала большой интерес для возможного внедрения технологий в этом регионе. В настоящее время идут переговоры.

"Азербайджан опережает по развитию инноваций немалое количество стран мира и это является результатом активной и целенаправленной политики государства. Сегодня ИТ-продукция компаний, входящих в Консорциум экспорта инноваций Азербайджана (AZINNEX), экспортируется в более 20 стран мира. Члены консорциума активно участвуют в тендерах стран разных континентов, стремясь расширить технологическую экспансию Азербайджана. В настоящее время Азербайджан экспортирует не только программное обеспечение, но и hardware, что также является подтверждением роста экономической мощи страны в сегменте высоких технологий", - сказал исполнительный директор AZİNNEX.

По его словам, несмотря на успешные продажи азербайджанской высокотехнологичной продукции более чем в 20 странах, для дальнейшего наращивания экспорта необходима серьезная работа по укреплению международного имиджа Азербайджана в сфере инноваций.

"Мы должны поставить перед собой амбициозную задачу по укреплению технологического бренда Азербайджана и это работа не отдельно взятых организаций, а всего сектора, включая и государственные структуры, отвечающие за развитие инноваций. Если мы сможем реализовать эту амбициозную задачу, то многократно увеличим объемы экспорта. Такой подход даст реальный синергетический эффект и позволит Азербайджану серьезно расширить географию экспорта. Важнейшим аспектом роста экспорта является лояльность к азербайджанской высокотехнологичной продукции, чего можно добиться только высоким качеством и доверием к бренду Made in Azerbaijan. Высокое качество у азербайджанской ИТ-продукции есть, остается укреплять бренд. Помимо этого, на территории страны действует завод компании BESTCOMP по производству компьютеров Acer, что позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы экспорта и аппаратного обеспечения", - подытожил Кязимов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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