Минтруда Азербайджана об е-услугах соцобеспечения по итогам 2019-го года

9 января 2020 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерством социальной защиты населения и труда Азербайджана в 2019 году была создана и запущена система электронного назначения 21 вида социального обеспечения, сообщает Trend со ссылкой Министерство.

По данным ведомства, эти электронные услуги позволяют проводить до 200 тысяч назначений в год.

Министерство, автоматизировав в начале года назначение нескольких видов пенсий по возрасту и инвалидности, далее внедрило еще 19 услуг по назначению пособий и пенсий.

В 2019 году пенсии в электронном виде были назначены более чем 15 тысячам человек, а пособия - свыше 20 тысячам человек.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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