Минтруда Азербайджана о планах по выдаче электронных справок

13 января 2020 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пятнадцать видов электронных услуг министерства позволяют получать в электронном порядке соответствующие справки более 1,5 миллионам человек в год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Министерство труда и социальной защиты населения в 2020 году планирует запустить услуги по еще 15 видам е-справок, говорится в сообщении.

В 2019 году с введением министерством труда и социальной защиты населения в эксплуатацию 13 новых услуг из разряда е-справок, количество электронных услуг по предоставлению справок достигло пятнадцати. К ним относятся: е-справки о месте работы, инвалидности, предоставлении пособий, обеспечении стипендией, о пенсионном обеспечении, предоставлении материальной помощи, единовременной выплате наследникам шехидов, по обеспечению автомобилем и жильем со стороны государства, по выплате адресной государственной социальной помощи, служба по личному счету, служба подсистемы занятости, о собственнике земельного участка, о регистрации лица в системе индивидуального учета.

Отметим, что e-справки позволяют более 1,5 миллиона человек в год получать справки по сферам деятельности министерства в электронном виде, в режиме реального времени, без обращения в какую-либо организацию.

Напомним, что в 2020 году министерством труда и социальной защиты населения будет подготовлено и сдано в эксплуатацию еще 15 видов электронных услуг по предоставлению справок, и в результате количество таких услуг достигнет 30.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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