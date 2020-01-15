Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099

Компания Bakcell официально объявила о коммерческом запуске своего нового мобильного префикса 099 (или +99499 в международном формате). Продажи номеров начнутся c сегодняшнего дня.

Новый префикс 099 предоставит пользователям доступ к широкому диапазону мобильных номеров. Благодаря этому, клиенты смогут приобрести номер со специальной комбинацией цифр, несущих для них особый смысл, и отражающих в себе важные моменты их жизни, будь то дата рождения ребенка или дата какого-либо знаменательного достижения. Превращение мобильного номера в напоминание о важных и знаменательных событиях, придаст особую ценность этой покупке, позволяя еще больше персонализировать общение. Все это подкрепляется лучшей мобильной сетью в Азербайджане (что в очередной раз подтверждено компанией Ookla) и удобными абонентскими услугами.

«Новый префикс 099 позволит нам предложить клиентам отличную возможность для особой персонализации номера, который принадлежит лучшей мобильной сети в стране. Мы продолжим работать над предоставлением первоклассного клиентского опыта нашим абонентам», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Желающие воспользоваться этой уникальной возможностью и приобрести свой собственный персонализированный номер с новым префиксом Bakcell – 099, могут посетить один из дилерских магазинов компании или выбрать номер на сайте nomre.bakcell.com

Отметим, что номера под префиксом 099 могут быть активированы с одним из нижеперечисленных тарифов Bakcell (с ежемесячной абонентской платой): “CIN5”, “DaimOnline6”, “DaimOnline10”, “Klass L”, “Klass XL”, “Klass XXL”, “Klass 3XL”.

Компания продолжит концентрировать свою деятельность на предоставлении клиентам лучшего пользовательского опыта, непрерывно повышая уровень качества услуг и сети.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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