Microsoft запустила браузер Edge Chromium для Windows и MacOS

16 января 2020 15:38 (UTC+04:00)

Microsoft объявила о запуске нового браузера Edge на движке Chromium для Windows 10 и MacOS на более чем 90 языках. Обновление также затронет пользователей мобильной версии на Android и iOS. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Среди ключевых новшеств Microsoft указывает функцию предотвращения отслеживания, персонализированную настройку новой вкладки, режим Internet Explorer, поддержку потокового видео 4K, работу с пером в PDF, поддержку расширений Chrome и многое другое.

Edge можно самостоятельно скачать с официального сайта, либо дождаться автоматического обновления Windows 10.

14 января Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7, спустя 10 лет после запуска ОС. Компания рекомендовала пользователям создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать Windows 10.

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