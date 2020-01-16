Азербайджан и Латвия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

16 января 2020 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с чрезвычайным и полномочным послом Латвийской республики в Азербайджане господином Дайнисом Гаранчсом, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно сообщению, на встрече в министерстве транспорта, связи и высоких технологий состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области телекоммуникаций, информационных технологий, инноваций и высоких технологий.

Основной темой обсуждений стала презентация инновационных компаний и стартапов страны под названием “латвийский павильон”, которая будет представлена на выставке “Телекоммуникации, инновации и высокие технологии Bakutel-2020”, - отмечается в сообщении.

Было также подчеркнуто значение развития сотрудничества в сфере воздушных перевозок, морского и автомобильного транспорта.

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