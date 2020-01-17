Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60%

Нацеленный на предоставление населению высококачественной и скоростной сети Nar, опубликовал отчет по проведенной работе для расширения пропускной способности сети за 2019 год. Мобильный оператор установил более 1055 базовых станций с технологией 4G/4,5G. Тем самым, Nar увеличил число базовых станций с технологией 4G/4,5G на более чем 60% доведя количество станций до 2779. За прошедший год мобильный оператор установил более 230 станций с технологией 3G и на данный момент число базовых станций с технологией 3G достигло 2854.

За 2019 год Nar увеличил географическое присутствие 4G/4,5G базовых станций на 245%, охваченность населения же увеличилась на 80%. На данный момент, благодаря функционированию более чем 8700 базовых станций Nar оказывает свои высококачественные услуги более чем 2,3 млн абонентов.

Отметим что, помимо Баку и Абшеронского полуострова Nar уделяет особое внимание обеспечению регионов качественной сетью. Мобильный оператор добился установления базовых станций с технологией LTE-A в 54 регионах страны. Сегодня, даже жители далеких сел имеют возможность воспользоваться высококачественной 4G сетью Nar. На долю пользователей 4G/4,5G в Баку приходится 67%, а на долю регионов 33%.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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