Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099

Компания Bakcell официально объявила о коммерческом запуске своего нового мобильного префикса 099 (или +99499 в международном формате). Продажи номеров начнутся c сегодняшнего дня.

Новый префикс 099 предоставит пользователям доступ к широкому диапазону мобильных номеров. Благодаря этому, клиенты смогут приобрести номер со специальной комбинацией цифр, несущих для них особый смысл, и отражающих в себе важные моменты их жизни, будь то дата рождения ребенка или дата какого-либо знаменательного достижения. Превращение мобильного номера в напоминание о важных и знаменательных событиях, придаст особую ценность этой покупке, позволяя еще больше персонализировать общение. Все это подкрепляется лучшей мобильной сетью в Азербайджане (что в очередной раз подтверждено компанией Ookla) и удобными абонентскими услугами.

«Новый префикс 099 позволит нам предложить клиентам отличную возможность для особой персонализации номера, который принадлежит лучшей мобильной сети в стране. Мы продолжим работать над предоставлением первоклассного клиентского опыта нашим абонентам», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Желающие воспользоваться этой уникальной возможностью и приобрести свой собственный персонализированный номер с новым префиксом Bakcell – 099, могут посетить один из дилерских магазинов компании или выбрать номер на сайте nomre.bakcell.com

Отметим, что номера под префиксом 099 могут быть активированы с одним из нижеперечисленных тарифов Bakcell (с ежемесячной абонентской платой): “CIN5”, “DaimOnline6”, “DaimOnline10”, “Klass L”, “Klass XL”, “Klass XXL”, “Klass 3XL”.

Компания продолжит концентрировать свою деятельность на предоставлении клиентам лучшего пользовательского опыта, непрерывно повышая уровень качества услуг и сети.

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