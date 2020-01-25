Обновлено ПО Государственного рекламного агентства Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Центр развития электронного правительства (EHIM) полностью обновил программное обеспечение «Разрешения», используемое Агентством для оптимизации регистрации рекламодателей и рекламы в открытом пространстве, сообщает Trend со ссылкой на Государственное рекламное агентство Азербайджана.

Согласно сообщению, в настоящее время программное обеспечение используется в режиме тестирования в центральном аппарате Агентства и в скором времени будет внедрено в региональных управлениях.

"На следующем этапе услуга будет интегрирована в портал myGOV. А это означает, что соответствующие операции (регистрация в системе, отправка заявления на выдачу разрешения, ввод данных, необходимых для разрешения, оплата) могут быть легко осуществлены самим предпринимателем", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Агентство осуществляет единое регулирование и контроль в области размещения рекламных носителей в открытом пространстве, подготовки и распространения рекламы на них

В основе его деятельности лежат принципы развития рекламной экосистемы страны, предпринимательского удовлетворения, прозрачности, ответственности и вежливости.

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