Обновлено ПО Государственного рекламного агентства Азербайджана

25 января 2020 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центр развития электронного правительства (EHIM) полностью обновил программное обеспечение «Разрешения», используемое Агентством для оптимизации регистрации рекламодателей и рекламы в открытом пространстве, сообщает Trend со ссылкой на Государственное рекламное агентство Азербайджана.

Согласно сообщению, в настоящее время программное обеспечение используется в режиме тестирования в центральном аппарате Агентства и в скором времени будет внедрено в региональных управлениях.

"На следующем этапе услуга будет интегрирована в портал myGOV. А это означает, что соответствующие операции (регистрация в системе, отправка заявления на выдачу разрешения, ввод данных, необходимых для разрешения, оплата) могут быть легко осуществлены самим предпринимателем", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Агентство осуществляет единое регулирование и контроль в области размещения рекламных носителей в открытом пространстве, подготовки и распространения рекламы на них

В основе его деятельности лежат принципы развития рекламной экосистемы страны, предпринимательского удовлетворения, прозрачности, ответственности и вежливости.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ADRA будет развивать производство новых рекламных установок
ИКТ 09:59
ADRA: Нормы азербайджанского языка на рекламных щитах стали реже нарушать (ИНТЕРВЬЮ)
Экономика 1 июля 2019 14:50
Большинство азербайджанских предпринимателей довольно сотрудничеством с ADRA
Экономика 28 июня 2019 12:05
В Баку создан штаб для устранения заторов на дорогах
Общество 26 апреля 2019 19:05
В Азербайджана меняются правила размещения наружной рекламы
Бизнес 15 февраля 2019 22:55
В этом году в Баку будет установлено 240 новых рекламных носителей
Общество 9 января 2019 11:44
Лента новостей
В Баку на безналичную систему оплаты переходит еще один автобусный маршрут
Транспорт 14:03
Узбекистан презентовал свой сельскохозяйственный потенциал в Гааге
Бизнес 14:03
Иран выставит на биржевые торги углеводородную продукцию
Бизнес 13:48
SOCAR Turkey обнародовала объем инвестиций в Petkim
Энергетика 13:48
Чингиз Абдуллаев: Он никогда не был святым, и требует писать о его жизни жёсткую не приглаженную правду
Интервью 13:47
Какие страны являются целевыми рынками для экспорта продуктов Petkim?
Энергетика 13:45
Международная финансовая корпорация нацелена поддержать диверсификацию экономики Казахстана
Бизнес 13:40
Грузия увеличила импорт железных и стальных конструкций из Турции
Бизнес 13:36
Обнародованы планы нефтехимического комплекса Petkim
Энергетика 13:29