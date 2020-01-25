ADRA будет развивать производство новых рекламных установок

25 января 2020 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Производственное предприятие ADRA, функционирующее при Государственном рекламном агентстве, будет развивать производство рекламных установок нового поколения, начатое в прошлом году, сообщает Trend со ссылкой на Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA).

Согласно договоренности, достигнутой в Баку по инициативе ADRA, китайская компания Shenzhen GCL Electronics обеспечит предприятие LED-панелями.

Это также сделает затраты на производство каждого типа LED-панелей дешевле, чем импорт в страну.

В сообщении также отмечается, что увеличение количества рекламных блоков светодиодного типа в стране также увеличит доходы рекламодателей и будет стимулировать расширение рекламного рынка.

Напомним, что организация осуществляет единое регулирование и контроль в области размещения рекламных носителей в открытом пространстве, подготовки и размещения рекламы на них.

В основе его деятельности лежат принципы развития рекламной экосистемы страны, предпринимательского удовлетворения, прозрачности, ответственности и вежливости.

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