28 студентов удостоены почётного звания «Стипендиата Azercell» (ФОТО)

28 января 2020 года состоялось торжественное мероприятие вручения наград победителям программы Студенческой Стипендии Azercell. Президент ООО «Azercell Telekom» Вахид Мурсалиев, руководитель департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Зиба Мустафаева, руководитель по работе со студентами исполнительного комитета проекта SABAH Мехрибан Назарова поздравили лауреатов программы и пожелали им дальнейших успехов. «Деятельность Azercell направлена на создание новых возможностей для индивидуального и профессионального развития студентов. Мы являемся инициаторами ряда проектов, направленных на поощрение научной деятельности талантливой молодежи. Вот уже на протяжении 12 лет Azercell ежегодно проводит программы Стажировки и Стипендии для студентов и на сегодняшний день выделил стипендию более 230 студентам», - подчеркнул Вахид Мурсалиев.

Следует напомнить, что набор на программу Студенческой Стипендии Azercell был объявлен в сентябре текущего года и в результате было принято 1750 заявок. Для участия в поэтапном отборе были приглашены 741 студентов, соответствующие заранее поставленным критериям. С целью создания равных условий для участия всем студентам, в течение трех месяцев специалисты Управления Человеческим Капиталом встретившись со студентами столичных и региональных вузов, предоставили информацию о программе и ответили на интересующие их вопросы.

В этом году звание стипендиатов Azercell получили 28 студентов. Отметим, что 9 стипендиатов являются студентами бакинских учебных заведений, 10 – региональных. Также 9 студентов были отобраны из числа студентов групп "SABAH", в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между группами "SABAH" Министерства образования и ООО "Azercell Telekom" в 2017 году. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до конца учебного года, победители также получат возможность расширить свои знания в сфере телеком, ознакомиться с последними трендами цифрового мира, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в различных обучающих программах и пройти курс стажировки.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.