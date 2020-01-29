В 2020 году в Баку будет доставлено 100 электромобилей

29 января 2020 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В течение первых трех месяцев этого года в Баку будет доставлено 100 электромобилей такси, сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Сообщается, что ввозимые автомобили не гибридные: "Новые автомобили не гибридные, а полные электромобили. В настоящее время в страну завезен один автомобиль данного образца.

"Наряду с электромобильными такси, старые автомобили - то есть такси марки TX-4, будут продолжать свою деятельность", - отмечается в сообщении.

Электромобили такси марки TX-5 отличаются от старых такси марки TX-4. Чтобы полностью обеспечить комфорт пассажиров в новых такси марки TX-5, их просторный салон рассчитан на шесть человек. Эти такси оснащены системой Android, шрифтом Брайля, таксометрами, POS-терминалами, а также сенсорными системами".

(Автор: Самир Али. Текст: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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