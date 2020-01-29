Обновлен официальный сайт Информационно-вычислительного центра Минсвязи

29 января 2020 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обновлен официальный интернет сайт Информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий, сообщает Trend со ссылкой на Минсвязи.

Согласно сообщению, было изменено содержание и дизайн сайта, действующего по доменному адресу www.rabita.az

"На сайте имеются разделы "Услуги", "Продукты", а также ”Медиа“, на котором размещаются новости и пресс-релизы, связанные с центром обработки данных. Также на сайте создан специальный раздел для использования услуг, связанных с платежной системой "Smartpay" и "Системой регистрации мобильных устройств. Кроме того, установлен переход на сайт и относящиеся к вычислительному центру порталы e-imza.az, opendata.az, azdatacom.az", - отмечается в сообщении.

Согласно данным, сайт работает на азербайджанском и английском языках.

"На сайте представлены семь услуг, разработанные специалистами Центра обработки данных – Е-Imza, SmartPay, SmartCell, AzDataCom, биллинговая система, портал открытых данных, создание веб-сайтов и мобильных приложений, а также 15 продуктов, которые в настоящее время предоставляются в распоряжение пользователей – AzDoc, e-Kadr, e-Arxiv, "говорящая библиотека", продажа единого номера, колл-центр “Azcall”, программа продаж Somar, услуга мобильной нумерации, система сбора штрафов, система контроля обращений, система электронной регистрации договоров, “ABACUS” (централизованная система пожертвований), POÇTAP (поисковая система потерянных документов), ARİS (автоматизированная система управления связью), система регистрации мобильных устройств", - отметили в сообщении.

Напомним, что Информационно-вычислительный центр, функционирующий более 45 лет, создает новые решения, охватывающие многие направления информационных технологий. Также Азербайджан является цифровым оператором нескольких значимых проектов.

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